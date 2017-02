Novità per chi deve fare la patente

A partire dal 1. marzo 2017 per poter svolgere l’esame teorico di guida e di navigazione non sarà più necessario richiedere un appuntamento.

Novità per la Sezione della circolazione: a partire dal 1. marzo 2017 per poter svolgere l’esame teorico di guida e di navigazione non sarà più necessario richiedere un appuntamento. Sarà infatti sufficiente presentarsi nei luoghi dell’esame a partire dal giorno seguente l’accettazione dell’ammissione da parte del Servizio conducenti.

24 ore dopo che l’ammissione (formulario istanza di rilascio, compilato e completo di allegati, attestato corso primi soccorsi in originale) è stata accettata da parte del Servizio conducenti sarà sufficiente presentarsi nel luoghi e nelle fasce orarie indicate sul nostro sito (www.ti.ch/circolazione).

Le sedi in cui si svolgeranno le prove teoriche con il nuovo sistema sono:

- Scuola d’arti e mestieri, aula 813 entrata lato ovest, Viale Stefano Franscini 25A, 6500 Bellinzona Prima sessione il 15.03.2017, dalle 08:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 16:00

- Città di Mendrisio, sala consiglio comunale, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio Prima sessione il 10.03.2017, dalle 09:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30

- Palazzo dei Congressi, aula E, entrata lato Corso Elvezia, 6900 Lugano. Prima sessione il 17.03.2017, dalle 09:00 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:30

Per poter svolgere l’esame teorico sarà necessario presentarsi con:

- Autorizzazione a svolgere l’esame teorico (cartolina gialla)

- Documento d’identità

- Licenza allievo conducente in caso d’esame della categoria C, C1, D o D1 (navigazione esclusa)

L’utente dovrà in seguito munirsi di ticket ed attendere che l’esperto della circolazione chiami il proprio numero. Non sarà comunque possibile eseguire più di un esame al giorno. Le prove teoriche sono a disposizione nelle tre lingue nazionali (italiano, francese e tedesco) e i costi d’esame restano invariati (30.00 CHF per ogni categoria).

(Red)