Nuove critiche sul progetto del Tram-Treno

Il progetto della nuova linea Tram-Treno del Luganese non convince nemmeno... la Città. Diversi consiglieri comunali, membri della Commissione della pianificazione (Giordano Macchi, Giovanni Albertini, Ero Medolago, Simona Buri, Morena Ferrari-Gamba e Nicola Schönenberger), hanno infatti inoltrato una lettera di sostegno alle osservazioni presentate nelle scorse settimane a Bellinzona dall'Associazioni di Cittadini per il territorio del Luganese.

Quest'ultima, nella decina di pagine con le quale espone le sue perplessità al progetto, scrive che "allo stato dei progetti presentati, l’interesse pubblico dell’opera non è dimostrato, le soluzioni sono insoddisfacenti e lacunose e il progetto non rispetta i fondamentali principi di Legge che regolano l’uso del territorio, quali la gestione parsimoniosa del suolo, l’organizzazione razionale e il suo sviluppo armonioso". In particolare, i cittadini per il territorio avanzano dubbi sulla sicurezza della prevista stazione sotterranea e ritengono che la maggioranza degli utenti della FLP non si reca in centro città, ma si ferma alla stazione FFS. A loro avviso, quindi, soltanto il prolungamento della linea verso il fiume Cassarate e il suo attestamento a Cornaredo giustificherebbe la realizzazione della prima tappa del Tram-Treno. Per questi ed altri più "piccoli" motivi, l'Associazione esprime quindi la sua opposizione alla domanda di concessione.

Da parte sua, la Commissione della pianificazione della Città di Lugano afferma che "non è necessario da parte nostra preparare uno scritto complementare di fronte a un documento completo e lucido. Noi sosteniamo le osservazioni dell’Associazione e la ringraziamo per la sua analisi". Nella loro comunicazione, i 6 membri della Commissione aggiungono di ritenere importante che "per un progetto così costoso e di rilevante impatto sia dato spazio alla critica costruttiva".

(Red)