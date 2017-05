Nuove fermate TILO a Bellinzona e Minusio

Le Ferrovie federali svizzere (FFS) e il Cantone Ticino hanno sottoscritto gli accordi concernenti l’elaborazione e il finanziamento del progetto definitivo e di pubblicazione per la nuova fermata Piazza Indipendenza di Bellinzona come pure quello per l’elaborazione e il finanziamento del progetto di massima per la nuova fermata di Minusio.

Le due nuove fermate rientrano in un piano di sviluppo più ampio del servizio ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO) che è stato definito dal Cantone in collaborazione con le FFS. La realizzazione delle due fermate è prevista nell’orizzonte appena successivo all’apertura della galleria di base del Ceneri, che rappresenterà una pietra miliare per il sistema ferroviario regionale.

Il programma dei lavori per la fermata di Bellinzona prevede l’elaborazione del progetto definitivo dal 2017 al 2019, la procedura di approvazione dei piani entro il 2020 e la realizzazione a partire dal 2021.

Il programma dei lavori per la fermata di Minusio prevede l’elaborazione del progetto di massima entro metà 2018, l’elaborazione del progetto definitivo entro fine 2019, la procedura di approvazione dei piani entro metà 2021 e la realizzazione entro il 2022.

(Red)