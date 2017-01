Nuove indicazioni nella lotta agli abusi

La Diocesi di Lugano continua a migliorare la lotta agli abusi sessuali in ambito ecclesiale. Oggi è stato presentato alla stampa in Curia dal vescovo Valerio Lazzeri, un volantino esplicativo che verrà diffuso nelle parrocchie della Diocesi in cui – nel solco delle disposizioni della Chiesa in Svizzera pubblicate nel 2002, il cui ultimo aggiornamento risale alla fine del 2014 – vengono indicate le procedure da seguire nel caso in si fosse stati vittima di abusi sessuali commessi in ambito ecclesiale o se si fosse testimoni di abusi in ambito ecclesiale.

"I media sono fondamentali per aiutare la Diocesi ha divulgare questo nuovo servizio messo a disposizione dalla chiesa alle vittime e ai loro famigliari" ha detto il Vescovo. Come è stato spiegato durante la conferenza stampa, la Diocesi di Lugano che vuole agire con la massima trasparenza in questa delicata materia, seguendo le disposizioni di cui si è dotata la Conferenza dei vescovi svizzeri, mette a disposizione due esperti laici con l’incarico di ascoltare eventuali vittime o persone che sono testimoni di episodi di abusi in ambito ecclesiale. Gli esperti che si possono contattare per la Diocesi di Lugano sono lo psichiatra dott. Carlo Calanchini e la psicoterapeuta Rita Pezzati. Entrambi sono disponibili per ascoltare e “assicurare un accompagnamento con totale discrezione e indipendenza alle persone coinvolte e ai loro familiari”. Inoltre l’attività dei professionisti, se autorizzati dalle vittime, viene accompagnata e sostenuta da una speciale commissione diocesana di esperti composta da Dante Balbo (Pregassona), Gian Giacomo Carbonetti (Massagno), Fabiola Gnesa (Sementina), Graziano Martignoni (Comano).

La funzione dei due esperti laici è quella di "incoraggiare le vittime a raccontare la propria sofferenza e poi a convincerle a denunciare alla autorità giudiziarie". "Le vittime - è stato spiegato in conferenza stamapa - in alcuni casi potrebbero non essere più minorenni, ma potrebbero aver subito abusi in passato e averli taciuti a causa di contingenze culturali o spicologiche".

Si è parlato poi anche di formazione del clero, sempre nell’ottica di una nuova mentalità nella lotta alla prevenzione degli abusi e delle varie procedure che la chiesa mette in atto in caso di sospetti. Nell’indagine previa diocesana, se ci sono fondamenti di un reato, "le autorità ecclesiastiche procedono con un allontanamento del sacerdote in questione o con la sospensione del ministero o, nei casi più gravi, alle dimissioni dello stato clericale". In ogni caso "si cerca di arrivare a una denuncia penale, che comunque può essere fatta solo con il consenso della vittima". La Diocesi ha infine fatto sapere anche che nel resto della Svizzera sono state intraprese procedure analoghe.

Alla conferenza stampa, a cui hanno partecipato il vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri, lo psichiatra Calanchini, la psicoterapeuta Rita Pezzati, ha preso la parola anche la dottoressa Myriam Caranzano della fondazione Aspi (Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il sostegno e la protezione dell’Infanzia).

In allegato: il volantino informativo

