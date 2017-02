"Nuovi mestieri con la digitalizzazione"

di Andrea Bertagni

Una casa, meglio, un centro di competenze per le tecnologie digitali, così da agevolare la digitalizzazione nelle aziende ticinesi. A volerla costruire, anzi realizzare, è il Dipartimento finanze ed economia (DFE), diretto da Christian Vitta, con il cemento del Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), diretto da Emanuele Carpanzano.

Per saperne un po’ di più, e scoprire cosa prevede il progetto allestito nell’ambito del “tavolo di lavoro sull’economia ticinese”, abbiamo sentito il “direttore dei lavori” designato, il direttore del DTI Carpanzano, che precisa subito: «Il centro non sarà una struttura fisica, né avrà forma giuridica, semplicemente metterà in rete e darà sostanza a quanto esiste già sul territorio».

La domanda a questo punto sorge spontanea: cosa esiste sul territorio oggi nel campo della digitalizzazione?

Sul tema della digitalizzazione come DTI lavoriamo da anni in modo strutturato in più ambiti - meccatronica, informatica, intelligenza artificiale, big data – facendo attività di formazione di base e continua e anche attraverso progetti di ricerca con aziende. Allo stesso modo presenti sono anche tutta una serie di iniziative nel campo delle aziende, che vedono impegnate associazioni di categoria e professionali come Associazione industrie ticinesi (AITI), Farma Industria Ticino (FIT) e Ticino Moda, con le quali abbiamo già collaborazioni stabili e strutturate.

Perché allora la necessità di realizzare un centro di competenze?

Un centro permetterebbe di dare una struttura e mettere in rete queste competenze già sviluppate e già presenti, così da agevolare l’impatto delle ricadute positive sulle aziende e sugli enti coinvolti. In questo modo i processi potranno diventare più fluidi ed efficaci, potranno essere individuate meglio le opportunità di intervento e potranno essere avviati progetti mirati con le aziende.