Nuovi natanti per i pompieri di Lugano e Locarno

Il Consiglio di Stato ha chiesto un credito di 1,3 milioni di franchi per l'acquisto di due nuove imbarcazioni per sostituire quelle attualmente in dotazione ai due Corpi.

Il Consiglio di Stato fa saper di aver sottoposto al Gran Consiglio il messaggio per la richiesta di un credito complessivo di 1,3 milioni di franchi per l'acquisto di due natanti in sostituzione di quelli attualmente in dotazione ai Corpi pompieri di Lugano e Locarno.

La richiesta di credito si inserisce in un programma più ampio di sostituzione dei mezzi e del materiale in dotazione ai Centro di soccorso cantonali nell’ambito della difesa chimica e della lotta contro gli incidenti che riguardano perdite di idrocarburi e in generale di sostanze pericolose per l’ambiente. La vetustà e gli accresciuti problemi riscontrati negli ultimi anni relativi ai due natanti attualmente in dotazione ai CS di Lugano e Locarno hanno progressivamente diminuito la prontezza e l’efficacia degli interventi, rendendo necessaria la loro sostituzione e portato alla messa fuori uso di uno di essi, sostituito nel frattempo a titolo transitorio.

Lo stanziamento del credito richiesto costituisce l’indispensabile premessa per garantire ai Centri di soccorso pompieristici di Locarno e Lugano la necessaria prontezza d’intervento per assolvere correttamente i compiti loro affidati sui laghi Verbano e Ceresio.

