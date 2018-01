Nuovo CCL per le cure a domicilio?

Il 2018 potrebbe essere l’anno decisivo nel settore pubblico. È entrata in vigore la nuova piattaforma contrattuale del servizio, ma solo per Mendrisiotto e Basso Ceresio.

di Nicola Mazzi

Il 2018 sarà un anno importante e forse decisivo per i servizi pubblici di assistenza e cura a domicilio. E l’inizio è promettente in quanto il servizio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) ha deciso di aderire al contratto collettivo di lavoro per i servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico. Oggi, come ci ha ricordato Gianni Guidicelli dell’OCST, questo contratto comprende i servizi delle Tre Valli, di Bellinzona, della Vallemaggia e del Malcantone e Vedeggio. «È un passo importante - ci spiega - che si auspica possa poi portare, nel corso dell’anno, ad avere un CCL valido per tutti i servizi pubblici del Ticino».

Ricordiamo che nel 2014 è stato disdetto il precedente CCL perché SCuDO (il servizio del Luganese) è uscito dalla comunità contrattuale. Un atto che, a catena, ha poi fatto cadere il contratto collettivo di lavoro per tutti gli altri servizi. Con il tempo la comunità contrattuale è comunque rinata e nel 2016 i sindacati sono riusciti a sottoscrivere un CCL con i servizi appena citati. E ora si aggiunge anche il servizio del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

«Nel frattempo con SCuDO abbiamo sottoscritto un contratto collettivo aziendale, entrato in vigore nel 2016, simile a quello generale. Diverso - aggiunge Guidicelli - è il discorso per ALVAD (il servizio del Locarnese) il quale ha voluto mettere in auge un regolamento aziendale dal 2017. Questo, di fatto, esclude dalle trattative le organizzazioni sindacali. Ma restiamo comunque fiduciosi».

«Il nostro obiettivo - ci dice il sindacalista dell’OCST - è quello di rimetterci tutti attorno a un tavolo per creare condizioni lavorative e salariali uniformi in tutto il Cantone grazie a un CCL generalizzato».