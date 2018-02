Nuovo procuratore generale, oggi si decide

Questo pomeriggio ad aprire i lavori parlamentari sarà l’elezione del nuovo procuratore generale, che andrà a sostituire John Noseda, prossimo alla pensione. Quattro i pretendenti alla poltrona: Moreno Capella, Andrea Pagani, Antonio Perugini ed Emanuele Stauffer. Ma la partita per la nomina è più che mai aperta.

Inoltrate in maggio, le candidature erano cinque. Della partita era infatti anche Brenno Martignoni, ex sindaco di Bellinzona, poi ritiratosi. I profili degli aspiranti procuratori generali sono stati quindi esaminati da una Commissione di esperti, che il 26 giugno scorso ha proceduto con le audizioni, trasmettendo il proprio rapporto all’Ufficio presidenziale in novembre. Tutti e quattro sono stati ritenuti adatti ad assumere la funzione. Tra di loro, Antonio Perugini - 63enne di Arbedo, attuale sostituto procuratore generale, in Magistratura da 27 anni – è stato indicato essere particolarmente idoneo ad assumere l’incarico.

Nel frattempo si è aggiunta la valutazione esterna dell’Istituto di psicologia applicata della ZHAW di Zurigo, incaricato di svolgere l’assessment. Una valutazione esterna i cui risultati sono stati preclusi ai granconsiglieri. E questo nonostante la scorsa settimana sei deputati, di partiti diversi, hanno chiesto di poter visionarne il contenuto. Non si può fare, è stata la conclusione delle valutazioni giuridiche del responsabile della protezione dei dati, del consulente giuridico e del segretario generale del Gran Consiglio disposte dal presidente del Parlamento Walter Gianora.

Intanto i diversi gruppi parlamentari hanno già manifestato le proprie preferenze. Il Partito socialista punta su Emanuele Stauffer, i popolari democratici sostengono Antonio Perugini, mentre i liberali radicali appoggiano Andrea Pagani. Vero ago della bilancia al momento del voto parlamentare sarà la Lega, che ha lasciato libertà di voto ai propri deputati.

(Red)