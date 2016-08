Olio sulla Cantonale da Melano a Noranco

Giovedì mattina, verso le 07:30, i pompieri di Lugano, Mendrisio e Melide sono dovuti intervenire per ripulire una striscia d’olio che si estendeva sulla strada cantonale che da Melano sino a Lugano, nel quartiere di Pambio-Noranco.

I tre Corpi pompieri sono entrati in azione in vari settori, i militi di Mendrisio da Sud verso Nord, i pompieri di Melide nella zona centrale fra Melide e Paradiso, e i colleghi di Lugano da Nord verso sud. In totale sono intervenuti una quindicina di militi con 6 veicoli e due scopatrici meccaniche.

Sembrerebbe che la causa dell’inquinamento siano da attribuire a un escavatore che a causa di un guasto tecnico ha perso il liquido durante uno spostamento sulla Cantonale. Per agevolare le operazioni di bonifica del campo stradale sono giunte le polizie comunali di Mendrisio e Ceresio Sud.

(Red)