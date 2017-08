Ozono ancora sopra i limiti

Le concentrazioni di ozono registrate ieri in Svizzera presso diverse stazioni di misura hanno superato il valore di 180 μg/m3, che corrisponde a una volta e mezzo il valore limite d’immissione stabilito dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico. In Ticino i livelli più alti sono stati registrati a Mendrisio con 192 μg/m3 e a Lugano con 190. Sopra il limite anche Bioggio (187), Pregassona (184) e Chiasso (183).

Tenuto conto delle previsioni meteorologiche, anche per la giornata odierna sono da prevedere delle elevate concentrazioni di questo inquinante atmosferico. A mettere in guardia è la Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA).

