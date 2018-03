Padre Mauro porta in dono la Custodia

di Claudio Mésoniat

Guida i Cappuccini di tutto il mondo da 12 anni, da due presiede l’unione mondiale dei superiori generali di tutti gli Ordini e dal prossimo settembre, alla scadenza dei mandati, tornerà in Ticino come semplice fraticello a disposizione del Custode dei Cappuccini della Svizzera italiana. Custode? Sì, da oggi, 8 marzo 2018, i Cappuccini di casa nostra diventano Custodia, migrando dalla Provincia svizzera a quella lombarda.

E questa è una delle novità di cui padre Mauro Jöhri è stato regista durante l’ultimo scorcio del suo ministero di Generale dei Cappuccini a Roma. Possiamo considerarlo un dono che padre Mauro porta ai suoi confratelli svizzero italiani. Non un privilegio dispensato regalmente alla sua terra dal monarca a fine regno, ma un atto di realismo che, con umile intelligenza francescana, ha coniugato necessità a virtù. Per capirne il senso e la portata incominciamo da qui il nostro dialogo con Mauro Jöhri, di origini grigionesi (è nato a Bivio il 1° settembre 1947).

Padre Mauro, perché questa scelta, e come è stata accolta dai nostri frati?

Mi sono chiesto cosa potessi fare per i miei confratelli, per la nostra presenza in Ticino (al momento non abbiamo più frati italofoni nei Grigioni). Negli ultimi anni abbiamo avuto qualche vocazione, ma nonostante l’ottimo lavoro il nostro numero non è più sufficiente per rinnovarci realmente; più si diminuisce e più diventa difficile avere un’animazione, avere degli incontri di arricchimento. Di qui l’idea di collaborare intensamente con la Provincia lombarda. Sono molto contento che i frati in Ticino abbiano accolto quasi subito di buon grado questa apertura. Anche per evidenti ragioni linguistiche.

Ma ora dalla collaborazione si passa all’integrazione giuridica nella Provincia di Lombardia.

Con Milano, soprattutto dopo che ci avevano aiutato nella sostituzione di padre Callisto a Bellinzona, dove ora vi sono due padri venuti dalla Lombardia (anche alla Madonna del Sasso vi sono due fratelli arrivati da Milano), avevo prospettato che potesse nascere col tempo anche un legame giuridico più stretto. Loro hanno accettato. E in un capitolo provinciale svizzero del 2016, a stragrande maggioranza, si è votato che la Svizzera italiana diventasse Custodia di Milano. I confratelli della Svizzera tedesca ci sono sempre venuti incontro, ma oggi anche loro patiscono un forte calo di vocazioni.

E in Lombardia?

È una Provincia che ha ancora grossi impegni anche fuori dall’Italia, in Costa d’Avorio, in Camerum, in Brasile, in Thailandia. Hanno ancora vocazioni. Puntano molto sulla formazione dei loro frati, che studiano teologia tra Venezia e Roma, dove abbiamo l’Istituto francescano di spiritualità, già diretto da padre Padovese (poi vescovo, ucciso in Anatolia) e da Paolo Martinelli, ora vescovo ausiliare di Milano. Hanno avuto a suo tempo parecchie vocazioni dai movimenti, come Comunione e Liberazione e il Rinnovamento carismatico, oggi ottimi frati perfettamente integrati nel carisma cappuccino.