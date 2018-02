Pagani nuovo procuratore generale

Sarà Andrea Pagani a prendere il posto che lascerà vuoto John Noseda, prossimo alla pensione, quale nuovo procuratore generale. È infatti stato il più votato in Gran Consiglio. Per lui, al secondo turno, sono infatti state espresse 34 preferenze, contro le 28 ricevute da Perugini, 23 da Stauffer e 2 da Capella.

Mentre al primo turno Moreno Capella aveva ottenuto 6 voti, Andrea Pagani 32, Antonio Perugini 25 ed Emanuele Stauffer 22. Tre erano state le schede bianche, nessuna nulla. 45 i voti necessari per raggiungere la maggioranza assoluta.

Prima di oggi i diversi gruppi parlamentari avevano già manifestato le proprie preferenze. Il Partito socialista puntava su Emanuele Stauffer, i popolari democratici sostenevano invece Antonio Perugini, mentre i liberali radicali appoggiavano Andrea Pagani. Vero ago della bilancia al momento del voto è quindi stata la Lega dei Ticinesi, che aveva lasciato libertà di voto ai propri deputati.

"Che sia il popolo a decidere!"​

E proprio il movimento di Via Monte Boglia ha deciso oggi di lanciare un'iniziativa parlamentare che chiede che sia il popolo a decidere chi deve assumere il ruolo di procuratore generale.

"Ogni volta che si tratta di eleggere un nuovo magistrato le polemiche si moltiplicano e scatta la corsa dei partiti per tentare di accaparrarsi una sedia in più. Questo modo di procedere non giova sicuramente al buon funzionamento della giustizia ed è un sistema fortemente disincentivante per i candidati medesimi", si legge nel testo della Lega, la quale sostiene che un'elezione popolare permetterebbe almeno parzialmente di escludere le influenze partitiche. "Se il popolo è sufficientemente qualificato per eleggere i rappresentanti politici e per esprimersi su temi cruciali in votazione popolare, non v’è motivo di credere che non lo sia per eleggere il massimo rappresentante del popolo nelle cause legali".

