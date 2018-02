Palco ai Giovani, al via la Winter Session

Si accendono anche quest’anno i riflettori sul più grande concorso per band emergenti del Ticino, che offre ai giovani musicisti della regione di proporre la propria musica su un vero palco, con ospiti internazionali. Prende così il via questa sera, fino a sabato, la prima tappa di questa manifestazione: le selezioni. Sono 30 le band che si sfideranno sul palco del Centro esposizioni di Lugnao. Alla Winter Session la giuria sarà composta da esperti e critici musicali. I concerti verranno filmanti, ma sarà valutata anche la “resa” live dei gruppi in gara.

Nel corso del mese di aprile verranno comunicati infatti i nomi dei gruppi che, superate le selezioni, saranno protagonisti della seconda tappa: le finali. La 25a edizione di Palco ai Giovani Festival si terrà dal 18 al 20 maggio in Piazza Manzoni a Lugano.

(Red)