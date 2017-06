Parte il ricorso contro il Rally del Ticino

141 cittadini del Mendrisiotto e del Luganese, spalleggiati da due associazioni cantonali e tre sezioni locali di partiti, hanno inoltrato al Tribunale amministrativo cantonale un ricorso congiunto contro il Rally Ticino 2017, in programma il 23 e 24 giugno nel Mendrisiotto. A loro avviso il Consiglio di Stato "ha violato le chiare disposizioni del Piano di risanamento dell'aria che escludono lo svolgimento del rally".

Questo piano, viene ricordato in un comunicato stampa, stabilisce che nel Mendrisiotto e negli agglomerati qualsiasi manifestazione motoristica è vietata dopo il 15 giugno. Questa disposizione vuole in particolare contenere le concentrazioni di ozono nell'aria che col caldo e il bel tempo salgono alle stelle e che traggono la loro origine dalle emissioni industriali, domestiche e dal traffico.

"Uno schiaffo alla salute pubblica..."

I ricorrenti contestano al Consiglio di Stato di aver ignorato questi vincoli e di minimizzare il rischio di danni alla salute della popolazione autorizzando il rally in un periodo in cui l'inquinamento atmosferico è solitamente altissimo e ciò malgrado il preavviso negativo della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

I ricorrenti criticano in particolare la modalità del Rally che, viene sottolineato nel testo, "moltiplica a dismisura il traffico, il rumore e gli intralci connessi ai numerosi spostamenti degli equipaggi e del pubblico al loro seguito tra una prova speciale e l'altra. Tali spostamenti sarebbero stati evitabili con una pianificazione più accorta della manifestazione sempre che la si voglia davvero proporre; anche per il rispetto del PRA sarebbe bastata un po’ di buona volontà (anticipare di due settimane)". Secondo i 141 cittadini del Mendrisiotto e del Luganese, quindi, il Governo in questo frangente sembra essersi "disimpegnato dal rispetto delle leggi e dei principi giuridici a tutela della salute".

I ricorrenti ritengono comunque che il Rally sia diseducativo "perché esalta gli aspetti più insostenibili della mobilità motorizzata premiando il rischio e l’alta velocità sulle nostre strade. A quasi 15 anni dal bando del piombo nella benzina, deciso per ridurre i danni alla salute pubblica, i rallisti possono ora nuovamente attingere, col beneplacito delle autorità, alla benzina al piombo, "un privilegio" assurdo e anacronistico" a detta dei ricorrenti.

"... e ai principi dello stato di diritto"

Per prevenire una verifica della correttezza dell'autorizzazione, la Sezione della circolazione ha predisposto che la manifestazione possa svolgersi anche in caso di ricorsi contrari. I ricorrenti chiedono ora al Tribunale amministrativo cantonale di revocare questa disposizione, giudicata scandalosa, in quanto "nega alle persone toccate la possibilità, garantita dal nostro ordinamento statale, di difendere i propri interessi. È inaccettabile, concludono i ricorrenti, che in tal modo le autorità tentino di sottrarsi all'obbligo di rispettare esse stesse le leggi e le proprie disposizioni emanate a tutela della salute pubblica".

Il primo firmatario tra i 141 cittadini ricorrenti è il Giorgio Noseda di Morbio Inferiore; al ricorso aderiscono inoltre l'Associazione Traffico e Ambiente della Svizzera italiana, Pro Natura Ticino e le sezioni locali de I Verdi del Mendrisiotto e di Lugano come pure del Partito socialista Mendrisiotto.

(Red)