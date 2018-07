Pausa di riflessione per il sito del GdP

Con la fine del mese di maggio va in pausa anche il nostro sito internet.

Dal 1. giugno i dipendenti del Giornale del Popolo non ricevono più lo stipendio. Essendo tutti, da quella data, iscritti alla cassa disoccupazione, per motivi legali non potranno lavorare all'aggiornamento delle pagine web.

Intanto però il conto dell'Associazione Amici del Giornale del Popolo rimane aperto.

In questi pochi giorni la vostra grande solidarietà ha fatto giungere al giornale offerte per oltre 70mila franchi: GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!

Con la speranza che anche questo non sia un addio, ma un arrivederci.

La Redazione