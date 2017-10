Pene e sanzioni: importanti novità

Presentate le principali modifiche del Codice penale che verranno introdotte a partire dal 1. gennaio 2018. Queste modifiche sono state adottate dopo le numerose critiche da parte di parlamentari federali e specialisti nei confronti del diritto penale. La critica principale riguardava "la poca efficacia delle pene pecuniarie, sencondo i quali era prive di effetto deterrente ed educativo e mancavano di incisività, quindi non corrispondenti all’idea comune che ci si fa di una punizione". Da questo ne deriva che se non ha la fiducia della popolazione, il diritto penale non può essere né credibile né efficace.

Le novità introdotte

Il punto essenziale della revisione del Codice penale è il ripristino delle pene detentive di breve durata, a partire da un minimo di 3 giorni, come spiegato da Maurizio Albisetti, presidente dell’Ufficio dei provvedimenti coercitivi. Viene introdotta una contestuale riduzione del limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere. Inoltre la sospensione condizionale parziale della pena pecuniaria è eliminata.

È stato però reintrodotto il lavoro di pubblica utilità come forma di esecuzione e non più come sanzione a sé stante.

Un altro punto cardine delle novità è l’introduzione della sorveglianza elettronica della persona condannata quale forma di esecuzione (Electronic Monitoring). Questa decisione è stata adottata dopo anni di sperimentazione di un progetto pilota che ha coinvolto anche il Canton Ticino.

Anche l’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero, già esistente prima della revisione del Codice penale del 2007, viene reintrodotta come altra misura connessa con la commissione di un reato.

Impatto finanziario

L’introduzione del nuovo diritto sanzionatorio avrà un impatto anche a livello finanziario. A livello federale ci sarà un aumento del contributo di costruzione versato ai Cantoni. Dall’altro lato a livello Cantonale vi sarà un aumento del numero di posti nelle strutture carcerarie. Di conseguenza bisognerà valutare se sarà necessaria o meno la costruzione di nuovi penitenziari. Poi è da calcolare un aumento dei costi per la sorveglianza elettronica e la necessità di più personale per l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e delle Strutture carcerarie. Da valutare sarà l’impatto sull’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

(Red)