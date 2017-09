Perché a piedi è meglio

Si terrà domani, venerdì 22 settembre, la 17ma "Giornata a scuola a piedi", culmine della Settimana europea della mobilità iniziata sabato scorso, 16 settembre. La manifestazione internazionale, col motto “condividere ti porta lontano”, promuove soluzioni di mobilità condivisa e sottolinea i benefici di modalità di trasporto virtuose. L’utilizzo del trasporto pubblico e la condivisione di mezzi di trasporto privati, ma soprattutto la mobilità lenta riducono il numero di veicoli in circolazione e l’impatto ambientale, favorendo la qualità di vita di tutti.

La tematica è di grande attualità anche nel Canton Ticino e numerosi sono i progetti sviluppati recentemente in questo ambito sul nostro territorio, dai Piani di Mobilità scolastica, ai Piani di Mobilità per anziani, a quelli per la Mobilità aziendale, fino a giungere ai Programmi di Agglomerato. Questo evento è dunque un’occasione non solo per dare valore alla mobilità sostenibile, incoraggiando i cittadini a ricorrere alla mobilità lenta per gli spostamenti all’interno delle città o a quella condivisa verso le zone periferiche, ma ancor prima per promuovere uno stile di vita favorevole alla salute che contribuisca al miglioramento della qualità di vita di tutti.

Domani la "Giornata a scuola a piedi" si festeggerà in varie sedi scolastiche del Cantone con vari eventi in favore della mobilità lenta, che coinvolgeranno le comunità locali.

Le soluzioni per privilegiare spostamenti sicuri verso la scuola a piedi o in bicicletta esistono. Dal 2010 Meglio a piedi, progetto cantonale interdipartimentale, coinvolge circa 37 comuni e oltre 10.000 bambini in tutto il Ticino. Con interventi basati sull’adeguamento del percorso casa-scuola e sulla sensibilizzazione dei diretti interessati (allievi, genitori, docenti, ecc.) si creano le condizioni adatte ad una mobilità casa-scuola sostenibile, promotrice di maggior sicurezza stradale e di benessere. Il Fondo Swisslos, inoltre, sostiene i comuni che sviluppano un Piano di Mobilità Scolastica (PMS).

Gli interessati possono visitare il sito www.meglioapiedi.ch, che rimanda al sito della Settimana europea della mobilità e a quello della Giornata a scuola a piedi.

(Red)