Permessi e mazzette, polemica oltre confine

Stanno suscitando numerose reazioni in Italia le parole di Norman Gobbi sul funzionario italiano corrotto da un kosovaro per emettere permessi di dimora.

La polemica sulle mazzette pagate da un cittadino straniero in Ticino per ottenere permessi di dimora per persone che non ne avevano il diritto ha travalicato i confini cantonali e nazionali.

In un’intervista rilasciata alla Tages Anzeiger, il capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha infatti dichiarato che l’errore alla base di tutta la vicenda sarebbe stato quello di “assumere un italiano presso l’amministrazione cantonale”. Secondo Gobbi, infatti, uno svizzero ben difficilmente avrebbe avuto le medesime opportunità in Italia. Il funzionario corrotto in questione è un 28enne originario della Calabria in possesso della cittadinanza svizzera.

“Non ho mai sentito di uno svizzero che lavorasse per le autorità italiane. Assumere uno straniero nell’Ufficio della migrazione per me è inaccettabile”, ha precisato il ministro leghista.

Parole che hanno suscitato un certo scalpore soprattutto Oltreconfine, con il segretario generale degli italiani all’estero per la Farnesina, Michele Schiavoni, che ha definito le dichiarazioni del ministro ticinese come, “la solita boutade”.

(Red)