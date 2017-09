Permessi falsi, arriva la prima condanna

Due prime udienze lunedì in Pretura penale di Bellinzona in merito allo scandalo dei permessi facili che aveva travolto il DFE. Condannato l'ex funzionario 29enne.

Una pena pecuniaria sospesa. Questa la pena nei confronti del 29enne ex funzionario del Dipartimento ticinese delle finanze e economia, reo di aver firmato una fittizia dichiarazione di residenza per due uomini che volevano ottenere i permessi di soggiorno B. La notizia è stata riportata stamane da La Regione. Gli uomini erano stati fatti entrare in Svizzera illegalmente tramite la Aliu Big Team, una ditta mai stata operativa, ma che era servita solo da pretesto per il rilascio dei permessi in questione, il cui prezzo si aggirava intorno al migliaio di franchi.

Per gli stessi reati, ma in un processo separato, è stata invece assolta per mancanza del "corpo del reato" un'infermiera 57enne. NOn figura infatti agli atti una falsa dichiarazione firmata dalla donna.

L'inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore generale Antonio Perugini, assente ieri in aula ed entrambi gli imputati sono stati patrocinati da Mario Branda.

