Permessi, sì al controllo sistematico

Via libera del Gran Consiglio (con 59 voti favorevoli, 23 contrari e 2 astenuti) all’iniziativa presentata da Giorgio Fonio (PPD) per un controllo sistematico dei nuovi permessi di lavoro per fare in modo che anche il Governo faccia una verifica dei salari versati. Una misura che, ha spiegato l’iniziativista, vuole essere uno "strumento di repressione nei confronti di tutti gli speculatori che pensano Ticino sia terra di nessuno".

A sostegno della proposta si sono schierati tutti i gruppi, fatta eccezione per il PLR. Due i punti critici principali, secondo il relatore del testo di minoranza Giorgio Galusero: il contrasto con il diritto superiore e l’eccessiva burocratizzazione che un controllo sistematico dei permessi richiederebbe, facendo lievitare pure i costi. La richiesta di sospendere - e non negare il permesso - non necessita di alcuna base legale, gli ha risposto la relatrice di maggioranza Michela Delcò Petralli (I Verdi), evidenziando anche che “la spesa per difendere il mercato del lavoro è necessaria”.

Da parte sua il consigliere di Stato Norman Gobbi ha fatto invece notare come il Governo non sia "inetto su questo fronte" e il mercato del lavoro "non è un Far West". Ma – ha spiegato – il Consiglio di Stato "deve tenere conto di quanto prevede il diritto superiore: l’accordo sulla libera circolazione conferisce il diritto a coloro che depositano la domanda per ottenere un permesso di poter cominciare a lavorare sul territorio indipendentemente dall’esito della procedura e dunque dal rilascio del permesso".

(M.S.)