Permessi: un'altra persona sotto inchiesta

Si tratta di un 44enne cittadino svizzero e italiano residente in Riviera, accusato di ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio.

Non sembra trovare fine la vicenda che ha portato all'arresto di sei persone nel Bellinzonese per diversi titoli di reato legati a permessi di lavoro e di residenza e altre due sono finite nel registro degli indagati per violazione d'ufficio.

Poco fa Ministero Pubblico e Polizia cantonale hanno informato che, nell'ambito specifico dell'inchiesta aperta ieri nei confronti di un'impiegata 49enne dell'Ufficio della migrazione (vedi articoli correlati), oggi è stata promossa l'accusa per ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio nei riguardi di un 44enne cittadino svizzero e italiano residente In Riviera.

Ricordiamo che l'inchiesta è coordinata dal Procuratore Antonio Perugini.

(Red)