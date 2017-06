Petruzzella nuovo presidente di ABT

Alberto Petruzzella è stato nominato ufficialmente nuovo presidente dell'Associazione bancaria ticinese (ABT) durante l’Assemblea generale 2017 che si è tenuta a Vezia.

Petruzzella, già membro del Comitato esecutivo dell’ABT, subentra al compiato Claudio Generali, deceduto il 19 maggio, che ha presieduto l'ABT per 9 anni. Durante l'incontro odierno è stata ovviamente ricordata la sua figura con profondo cordoglio.

Nel suo primo breve intervento ufficiale quale nuovo presidente, Petruzzella ha ringraziato i soci per la fiducia e, commentando il momento vissuto dalla piazza, ha affermato che “il sistema bancario e parabancario è solido, il know how è esteso a tutti i livelli. Ma le condizioni quadro sono radicalmente cambiate: non viviamo più di segreto bancario, ma con lo scambio automatico di informazioni. Non possiamo quindi semplicemente aggiustare il tiro: il business model è completamente cambiato e si deve far banca in modo diverso se si vuole tornare a crescere. Perché la crescita è necessaria per garantire a lungo termine il successo economico e da troppi anni la piazza ticinese si sta ridimensionando”.