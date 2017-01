Piastrellisti, stop ai manovali

di Nicola Mazzi

Il settore delle piastrelle rinnova il suo Contratto collettivo di lavoro (CCL) e si adotta di strumenti più efficaci per combattere gli abusi.

Ce lo conferma il presidente dell’Associazione svizzera delle piastrelle sezione Ticino Andrea Gehri. «In effetti, dopo un lungo lavoro - durato un paio di anni - siamo riusciti a trovare un accordo, con i sindacati OCST e UNIA, per questo nuovo CCL. Ora toccherà alla SECO darci il via libera per ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale».

Come precisa lo stesso presidente Gehri tra le novità presenti nel nuovo CCL vi è stato «un ampliamento del campo di applicazione. Se finora c’erano solo i posatori di piastrelle e di mosaici, con il nuovo contratto entrano anche quelli delle pietre naturali e artificiali. Così facendo anche questo tipo di lavoro viene regolamentato». Un altro aspetto cambiato rispetto al precedente CCL riguarda le sanzioni. Se infatti nel vecchio contratto le pene arrivavano fino a un massimo di 20mila franchi, con il nuovo strumento possono essere anche di 50mila franchi. Un inasprimento voluto per cercare di contenere gli abusi. «Abbiamo anche introdotto il salario mensile obbligatorio, rispetto alla possibilità che c’era finora di conteggiare le ore. E abbiamo anche eliminato la facoltà di versare gli stipendi in contanti» aggiunge lo stesso Gehri.

Anche il lavoro su chiamata dalle agenzie interinali, e quello a tempo parziale, è stato meglio regolamentato. «In particolare si chiede la garanzia di un minimo di ore di lavoro e si deve segnalare in anticipo il grado di occupazione e le fasce orarie, durante la settimana, in cui il lavoratore è impiegato. Documenti che devono essere allestiti sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro e che devono essere sottoposti, ogni trimestre, al controllo della Commissione paritetica».

Altra importante novità è l’introduzione del concetto di flessibilità. Abbiamo trovato un accordo che permetta di arrivare ad accumulare un massimo di 80 ore supplementari durante l’anno. Un carico che si può consumare entro il mese di aprile dell’anno successivo. In questo modo riusciamo a colmare i picchi di lavori estivi e nel contempo permettiamo ai lavoratori di far più giorni liberi durante i mesi invernali, quando cioè il lavoro è inferiore. Il tutto senza toccare lo stipendio».

A proposito di salario è stata soppressa la classe salariale del manovale, quella cioè più bassa. «Abbiamo fatto una breve ricerca e abbiamo visto che questa classe veniva usata parecchio da chi non era socio dell’associazione, mentre i membri non la utilizzavano quasi mai. Quindi si creava una concorrenza sleale verso chi cercava di dare un salario dignitoso».

I salari minimi per lavoratori semi qualificati sono di 4.972 franchi per 13 mensilità. Quelli per le persone qualificate di 5.324 per 13. Da segnalare che il nuovo CCL, una volta ricevuto il via libera dalla SECO, sarà valido per tutte le aziende che vorranno lavorare in Ticino (quindi membri e non dell’associazione) fino al giugno del 2019.

«Questo contratto - conclude Andrea Gehri - è la base su cui poi gli ispettori potranno effettuare le verifiche per smascherare eventuali abusi. È comunque importante un coordinamento con tutte le commissioni di controllo, la Polizia e le Guardie di confine, per ottenere risultati concreti. Aspettiamo anche che entrino in vigore i nuovi ispettori che sono stati approvati con il voto popolare».