Piogge torrenziali sul Ticino

(LE FOTO) Disagi alla circolazione a causa dei violenti temporali in tutto il cantone. L'allarme resta in vigore. Molti i diisagi alla viabilità e allagamenti in varie zone.

I violenti temporali che si sono abbattuti sul Ticino questa notte e in mattinata continueranno anche in giornata, l'allarme meteo permane infatti fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì. Ad essere maggiormente colpito il Ticino centrale, il Locarnese e il Sottoceneri. La situazione risulta problematica sulla A2 tra Mendrisio e Melide, chiusa a causa dell’acqua alta attorno alle 7.10, quando era già intasata dal traffico mattutino. Colonne si sono infine formate fino a Chiasso. La situazione si è normalizzata attorno alle 7.45, ma la situazione resta caotica. L’acqua e il fango sull’asfalto hanno portato a forti disagi tra la galleria del San Salvatore e Lugano Sud. La corsia di destra è chiusa, come la strada Brusino-Riva San Vitale e Maroggia-Arogno. Anche a Grancia il traffico è rimasto fortemente perturbato a causa dell’allagamento di un sottopassaggio. Nel Sopraceneri sono segnalati blocchi alla circolazione in via ai Monti e via Brè a Locarno e in valle Verzasca.

La centrale di allarme cantonale del pompieri è stata sollecitata tutta la notte per richieste di intervenuto dovute ad allagamenti di cantine.

La Polizia Cantonale mette in guardia sui pericoli legati alle piogge torrenziali di queste ora, soprattutto all'ingrossamento di corsi d'acqua con il possibile trasporto di materiale, frane e caduta di sassi. Si invita quindi la popolazione a continuare a prestare estrema attenzione e in particolare:non sostare su ponti o in prossimità di corsi d'acqua e di pendii ripidi

nelle zone particolarmente colpite dal maltempo utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario

visti i problemi alla viabilità a limitare all'indispensabile gli spostamenti

In tutto il Ticino resta in vigore fino alle 9 di domani, giovedì, l'allerta di livello 3 (pericolo marcato).

