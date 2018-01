Più di 20mila letterine di Natale

Durante le passate festività, Gesù Bambino e Babbo Natale hanno avuto un gran da fare. In totale la Posta ha infatti recapitato ben 20’188 letterine e cartoline natalizie a entrambi ed è stata loro di grande aiuto nell’invio delle risposte.

Delle 20’188 letterine di Natale pervenute, è stato possibile rispondere a 19’448 lettere che, con un valore pari al 96%, corrisponde alla media da diversi anni. Alle restanti lettere Gesù Bambino e Babbo Natale non hanno purtroppo potuto inviare una risposta per via della mancanza del mittente o di indicazioni sull’autore.