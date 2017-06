"Più mezzi contro la ‘Ndrangheta"

di Andrea Bertagni

Il suo appello, un anno fa, non era passato inosservato, perché aveva squarciato un muro, di silenzio, fino a quel momento invisibile, impalpabile. "Se non facciamo qualcosa al più presto - aveva detto - la ‘Ndrangheta si comprerà tutto". Oggi, Dimitri Bossalini, presidente delle Polizie comunali ticinesi, torna alla carica. "Servono più mezzi e risorse, sia per le Polizie, che per le autorità inquirenti federali: mi accorgo che c’è infatti un problema che non viene affrontato con la giusta consapevolezza".

Lo spunto viene dai recenti atti parlamentari, presentati a livello federale e cantonale. L’ultimo, quello di ieri, firmato da Boris Bignasca (Lega) e Giorgio Fonio (PPD) (autori già di un atto parlamentare dello stesso tema in marzo) intitolato "Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo!", con il quale si chiede al Consiglio di Stato di volersi attivare con le autorità federali, "affinché venga rivista la strategia che vede il nostro Cantone indebolito da una centralizzazione delle autorità inquirenti in ambito di criminalità organizzata".