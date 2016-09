PLR-PPD-Lega, trovato un compromesso

La maggioranza presenterà un unico rapporto nella sessione in Gran Consiglio al via il 19 settembre. Separati PS e Verdi, con due distinti rapporti.

Approderà finalmente in Gran Consiglio la manovra di rientro per risanare i conti cantonali. La sessione prenderà il via il 19 settembre.

Dopo le 8 nuove misure annunciate dal movimento di via Monte Boglia dalle pagine del Mattino, in Commissione della gestione, la maggioranza formata da PLR-PPD-Lega ha trovato un compromesso e presenterà un unico rapporto.

Quest'ultimo - che mira a portare l'entità della manovra da 185 a circa 200 milioni - sarà sostenuto con riserva anche da La Destra. Sul fronte della minoranza si porranno invece il PS e i Verdi, tuttavia con due rapporti distinti.

(Red)

Articoli correlati:

Due rapporti sulla manovra

Manovra, l’obiettivo resta settembre