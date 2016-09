PLR, presidente a febbraio

Stasera, in occasione del Comitato cantonale che si è tenuto a Cadempino, il PLR ha deciso i tempi e i modi per la designazione del successore di Rocco Cattaneo che aveva annunciato questa estate l'intenzione di non rinnovare il suo mandato.

La Commissione Cerca è presieduta da Michele Morisoli, del sindaco di Locarno Alain Scherrer e dei sui omologhi di Chiasso Bruno Arigoni e di Lumino Curzio De Gottardi, così come quelli dei presidenti della Sezione di Lugano Giovanna Viscardi e dei Giovani liberali radicali Alessandro Spano, oltre che del deputato in Gran Consiglio Paolo Pagnamenta.

Nel mese di febbraio si terrà un congresso che deciderà il nuovo presidente.

(Red)