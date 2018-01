Polizia, aperto il bando di concorso

Si riapre la possibilità per diventare ispettori di Polizia giudiziaria e gendarmi per la Polizia cantonale e agenti per quelle comunali. La pubblicazione sul Foglio ufficiale.

La Polizia cantonale comunica che è oggi stato pubblicato il bando di concorso sul Foglio ufficiale per l'assunzione di nuovi aspiranti ispettori/trici di Polizia giudiziaria per la Polizia cantonale, nuovi aspiranti gendarmi per la Polizia cantonale, di nuovi aspiranti agenti per le Polizie comunali di Ascona, Bellinzona, Biasca, Ceresio nord, Chiasso, Intercomunale del Piano, Locarno, Lugano, Mendrisio, Muralto-Minusio, Stabio e Vedeggio nonché per la Polizia dei trasporti.

I candidati seguiranno la Scuola di Polizia a partire dal 1. marzo 2019. La formazione per gli aspiranti agenti di polizia comprende, oltre a una parte scolastica e sulle piazze d'armi, anche periodi di pratica con stage sia nei corpi comunali che all'interno della Polizia cantonale. Questo percorso permette ai candidati di sviluppare le qualità richieste per questa professione, e di prepararsi adeguatamente alla complessità del lavoro quotidiano sul territorio.

Come di consueto, l'idoneità dei candidati sarà verificata mediante prove fisiche, mediche, di cultura generale e psicologiche. La decisione sull'ammissione dei singoli candidati alla Scuola di Polizia del V circondario giungerà entro la fine del mese di ottobre 2018. Le candidature vanno inoltrate entro il 16 febbraio 2018.

Il bando di concorso e i formulari possono essere scaricati dal sito internet della Polizia cantonale, all'indirizzo https://www4.ti.ch/di/pol. Inoltre, è in programma un incontro informativo il 26 gennaio 2018, dalle 19 alle 22, nell'Aula magna dell'Istituto Cantonale di Economia e Commercio in viale Stefano Franscini 32 a Bellinzona.

(Red)