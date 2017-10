PostFinance esternalizza, impieghi a rischio?

"Esternalizzazione di servizi PostFinance e rischio di perdita di posti di lavoro in Ticino: qual è la posizione del Consiglio di Stato?": questo il titolo di un'interpellanza inoltrata oggi da Nadia Ghisolfi, Giorgio Fonio e Paolo Peduzzi al Governo, nella quale i tre deputati del PPD ricordano che l'azienda intende riposizionarsi sul mercato con il programma denominato “Victoria 2017-2020”. "Concretamente e senza troppi paroloni, questo significa ristrutturazione e soppressione di posti di lavoro", viene sottolineato nel pezzo.

Una delle misure presentate prevede l’esternalizzazione a livello svizzero di 120 dipendenti attivi nell'elaborazione di documenti e ricevute. Dal 1. marzo 2018 questi collaboratori non saranno più impiegati presso PostFinance, bensì in una filiale di Swiss Post Solutions (SPS). In Ticino questa misura toccherà un team di sette persone impiegato presso la filiale di Bellinzona.

"Ma facciamo un passo indietro", scrivono Ghisolfi, Fonio e Peduzzi, ricordando che nel 2009 Bancastato esternalizzò la gestione del traffico pagamenti a PostFinance. L’esternalizzazione del servizio coinvolse allora 15 dipendenti. Una parte di loro fu appunto assunta presso la sede PostFinance di Bellinzona, garantendo così un mantenimento dei posti di lavoro in Ticino. A suo tempo, furono date garanzie da parte sia di BancaStato e PostFinance che le condizioni d’impiego del personale assorbito sarebbero rimaste le stesse ma, soprattutto, che i posti di lavoro sarebbero rimasti in Ticino.

"Questi collaboratori sono ora toccati da questa nuova riorganizzazione, e non solo le loro condizioni di lavoro verranno cambiate (garantite nel 2009), ma soprattutto, ed è la prospettiva peggiore, con il rischio concreto di perdere il posto di lavoro", sottolineano i tre deputati del PPD. Secondo quanto presentato, sembrerebbe infatti che il passaggio a Swiss Post Solutions (SPS) comporterebbe la soppressione dei posti di lavoro in Ticino, in quanto le sedi dove vengono svolte queste attività da parte di SPS sono tutte in Svizzera interna.

Alla luce di queste informazioni, Nadia Ghisolfi, Giorgio Fonio e Paolo Peduzzi chiedono al Consiglio di Stato quale sia la sua posizione in merito a questo progetto di esternalizzazione, se non ritiene di dover intervenire in difesa di questi posti di lavoro ("viste le garanzie date da suo tempo da BancaStato e l’importanza di mantenere questi posti di lavoro in Ticino") e, ancora, se non ritiene di dover intervenire nuovamente con i vertici della Posta e PostFinance, in merito al continui tagli di posti di lavoro in particolare in Ticino nelle varie unità della Posta".

(Red)