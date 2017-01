PostFinance rincara, le banche ringraziano

di Martina Salvini e Loris Trotti

È ancora presto per tirare le somme, eppure la decisione di PostFinance di aumentare da 15 a 25 franchi le commissioni per i conti privati dei clienti con residenza all’estero - in particolare frontalieri - sta già manifestando le prime conseguenze e a gioirne potrebbero essere proprio gli altri istituti bancari. Ma facciamo un passo indietro.

A metà novembre ai titolari di un conto in PostFinance stranieri residenti all’estero è arrivata una lettera in cui il Gigante Giallo comunicava la decisione di aumentare le commissioni «per alcuni prodotti non più redditizi», ridurre i tassi d’interesse sui conti e i limiti dell’importo fruttifero d’interesse, oltre ad aumentare la commissione sull’avere disponibile». Alla base della svolta sta, in primis, l’entrata in vigore dello scambio automatico delle informazioni (SAI) fra la Svizzera e diversi Paesi terzi, tra cui l’Italia. Dall’inizio del nuovo anno, infatti, vige l’obbligo di verificare il domicilio fiscale dei clienti e di fornire alle autorità estere competenti informazioni su conti e depositi di clienti domiciliati all’estero. Tutti compiti che, scrive la Posta, «comportano un notevole onere amministrativo», traducendosi in «costi notevolmente più elevati». È così che dall’essere la più amata dai frontalieri per le condizioni vantaggiose che offriva che PostFinance è ben presto diventata causa del malcontento di molti, che hanno deciso di lasciarla per approdare ad altri istituti di credito che, per contro, hanno messo in campo strategie giudicate maggiormente attrattive.

La conferma ci arriva direttamente da Johannes Möri, portavoce di PostFinance, che spiega come «a partire dallo scorso 11 novembre, quando la decisione è stata comunicata ai nostri clienti, e fino a fine dicembre abbiamo riscontrato un leggero calo dei clienti stranieri residenti all’estero». «Malgrado la misura non fosse ancora entrata in vigore - prosegue - la comunicazione dell’imminente aumento dei costi di gestione del conto ha spinto alcuni clienti a rescindere il contratto con noi. La misura è entrata ufficialmente in vigore il primo gennaio 2017, ma attualmente non siamo in grado di dire se la tendenza alla lieve perdita di clienti stranieri residenti all’estero stia proseguendo». «Ma - aggiunge - il fenomeno è stato osservato a livello generale, non soltanto per gli italiani che abitano in Italia: hanno infatti disdetto anche alcuni clienti francesi e tedeschi».

L’addio a PostFinance ha permesso ai clienti di confluire verso altri istituti bancari?