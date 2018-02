Posti scarsi per il tirocinio degli avvocati

In legislazione la mozione di Gendotti e Käppeli, ma il Governo si oppone al ripristino dei contingenti di alunnato per i giuristi. Ora tocca ai commissari pronunciarsi.

di Martina Salvini

I posti per l’alunnato giudiziario sono stati al centro della discussione di ieri della Commissione della legislazione. Un tema spinoso quanto attuale, perché stando all’Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino, i posti a disposizione per portare avanti il praticantato di due anni scarseggiano. Ma facciamo un passo indietro.

A fine 2015 il Consiglio di Stato, dopo numerose discussioni e a seguito della richiesta giunta dall’Associazione dei giuristi praticanti, ha deciso di aumentare il salario mensile degli alunni giudiziari da 1.500 a 2mila franchi. Il problema è che l’aumento degli stipendi non è stato accompagnato da un adeguamento del credito complessivo destinato agli alunni giudiziari per «non intaccare la spesa pubblica del Cantone». Nel maggio scorso, i deputati Sabrina Gendotti (PPD) e Fabio Käppeli (PLR), insieme a colleghi di altri partiti, hanno inoltrato una mozione per chiedere al Governo di ripristinare i contingenti per l’alunnato. Infatti, scrivono i due granconsiglieri, «con direttiva del 1. febbraio 2017, la Divisione della Giustizia ha deciso di ridurre il contingente dei posti a disposizione degli alunni giudiziari».

Questo, ci spiega la deputata Sabrina Gendotti, «non può essere accettato anche perché va a discapito della qualità della formazione delle prossime generazioni di avvocati». L’aumento dello stipendio con inevitabile riduzione dei contigenti è «un vero e proprio ricatto», commenta. «Ieri – aggiunge – è stato confermato che il problema è reale: da un lato negli ultimi anni sono aumentati i praticanti (saliti da 80 a 110), mentre per contro sono calati i posti a disposizione. Una volta si finiva l’Università e poi con tutta calma ci si attivava, oggi i giovani devono muoversi con molto anticipo per trovare un posto».