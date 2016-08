PPD, si attende il nuovo presidente

di Nicola Mazzi

C’era attesa per il comitato cantonale del Partito popolare democratico che si è tenuto ieri sera a Rivera. Attesa per eventuali novità rispetto al nuovo presidente. E i numerosi presenti, in questo comitato di fine estate, lo hanno confermato. Ma come ha spiegato il coordinatore Filippo Lombardi per avere qualche novità bisognerà aspettare il comitato del 27 ottobre. Finora, comunque e come avevamo scritto qualche giorno fa su queste colonne, sono state sentite una cinquantina di persone della Commissione Cerca.

Estate tranquilla

Lo stesso Lombardi ha fatto il punto sull’attuale situazione politica. «L’estate è stata più tranquilla dei mesi che l’hanno preceduta, ma il risveglio sarà con il botto, con le votazioni di fine mese che possono essere molto problematiche per il Ticino». «Di recente - ha continuato - hanno fatto discutere le misure antismog che vuole introdurre il Dipartimento del territorio. Il PPD riconosce l’importanza della tutela dell’aria e sottolinea che molto è già stato fatto, ma che l’auto non è l’unica responsabile dei problemi legati all’inquinamento. Per questo noi diciamo Sì a una misura ragionevole come gli 80 km/h, ma No a nuovi divieti che penalizzerebbero la popolazione delle zone discoste come le targhe alterne e il divieto domenicale».

«Il PPD è responsabile»

Lombardi si è quindi soffermato sul vero nodo di questa legislatura: la manovra finanziaria. «La vera sfida cantonale dei prossimi mesi è quella del risanamento delle finanze. Ci giochiamo la credibilità della nostra classe politica. Il PPD c’è, ed è una forza responsabile di Governo. Noi daremo il nostro contributo a risanare le casse del Cantone, ma non a occhi chiusi».

«Bene la Bottom-up»

Ampliando lo sguardo, il coordinatore ha poi parlato di questioni svizzere. «La sfida nazionale è quella del rapporto con l’UE. In questo senso si sta cercando di capire come conciliare il 9 febbraio con gli Accordi bilaterali. Finora la politica federale non ha trovato soluzionimiracolo e l’unica proposta praticabile arriva dal Ticino. Diamo merito al CdS e a Vitta di questo. Secondo noi quella è l’unica via che ci lascia uno spiraglio per trovare una certa compatibilità con i bilaterali».

Lombardi ha quindi chiuso il suo intervento ricordando come «in questi mesi stiamo vivendo il valzer dei presidenti. Ma per ora niente presidente comune con il PLR. E non accettiamo ironia da un partito (Lega) che non ha più un presidente dalla morte del Nano».

N. Parente segretario

Il comitato di ieri è stato l’occasione per sancire il passaggio di testimone del segretariato: da Domenico Barletta (salutato con un lungo applauso) a Nicolò Parente. Da parte sua Maurizio Agustoni ha brevemente illustrato il restyling degli statuti: saranno più snelli e la direttiva (quindi i distretti) avranno un ruolo più importante.

Indicazioni di voto

Infine il partito ha anche preso posizione sui vari temi in votazione il prossimo 25 settembre. A livello cantonale Gianni Guidicelli ha presentato l’iniziativa e il controprogetto “Basta con il dumping salariale”. Il comitato ha votato a favore del secondo. Da parte sua Fabio Bacchetta Cattori ha spiegato l’iniziativa “Prima i nostri” e il relativo controprogetto appoggiato da Governo e dalla maggioranza del Gran Consiglio. Anche in questo caso il Comitato si è schierato col controprogetto. Sui tre temi federali il PPD ha seguito il partito nazionale e detto No all’iniziativa sull’economia verde, No all’AVSplus e Sì alla Legge federale sulle attività informative.