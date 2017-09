Premio Dreyfus a un professore dell'USI

Michele Parrinello si è distinto per "le innovazioni nella chimica teorica e computazionale". Il riconoscimento per la prima volta assegnato a uno scienziato attivo fuori dagli USA.

Il professor Michele Parrinello, ordinario presso l'Università della Svizzera italiana e l’ETH di Zurigo, ha ricevuto ieri sera nell’auditorio dell’USI a Lugano il Premio Dreyfus nelle Scienze Chimiche 2017, conferito quest'anno nel campo della Chimica teorica e computazionale. È la prima volta che il prestigioso riconoscimento, che consiste in un assegno di 250mila dollari, una medaglia e una menzione, viene assegnato a uno scienziato attivo al di fuori degli Stati Uniti.

Il premio viene conferito al al professor Parrinello "per le sue innovative scoperte nel campo delle metodologie di simulazione delle dinamiche molecolari e i relativi studi sui sistemi chimici, materiali e biomolecolari".

Per Matthew Tirrell, presidente del Comitato scientifico della Fondazione, "le innovazioni nella chimica teorica e computazionale sono fondamentali per la comprensione delle interazioni biologiche e delle dinamiche chimiche. Michele Parrinello è uno dei massimi esperti al mondo in questi ambiti e le sue scoperte sono ampiamente utilizzate in chimica, biologia, ingegneria e nella scienza dei materiali”.

Secondo Boas Erez, rettore dell’USI: “Questo riconoscimento onora una vita e una carriera dedicata alla ricerca in uno dei campi più promettenti della scienza contemporanea, che grazie proprio al lavoro del Prof. Parrinello trova all’USI terreno fertile di sviluppo in seno all’Istituto di scienze computazionali”.

Il presidente dell’ETH Zürich Lino Guzzella ha aggiunto: "Mi congratulo calorosamente con il Prof. Parrinello per aver vinto questo premio. Questo rende omaggio al suo eccellente lavoro nella ricerca e nell'insegnamento, evidenziando allo stesso tempo l'eccezionale clima scientifico che si respira al Politecnico di Zurigo, che costantemente incoraggia dei risultati eccezionali ".

