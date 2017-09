Presentata la riforma fiscale e sociale

Il Consiglio di Stato ha licenziato un pacchetto di misure complementari di natura fiscale e sociale che coinvolgono in maniera mirata ed equilibrata le principali componenti della società: contribuenti, famiglie e mondo del lavoro. Gli interventi proposti costituiscono una prima tappa di un percorso di riforma su più anni, che considera in maniera integrata misure sia in ambito fiscale sia in ambito sociale.

Le misure fiscali perseguono l’obiettivo di adattare il quadro legislativo tributario cantonale all’evoluzione in atto a livello federale e internazionale e permettono al Cantone Ticino di migliorare la propria posizione nel raffronto dell’onere fiscale intercantonale. Gli assi d’intervento fiscale riguardano in particolare:

la riduzione dell’onere fiscale a carico del capitale delle persone giuridiche. Le misure previste sono compatibili con il futuro “Progetto fiscale 17” promosso dalla Confederazione e consentono di anticipare i tempi rafforzando la certezza del diritto in questa fase transitoria

l’alleggerimento dell’onere fiscale a carico della sostanza delle persone fisiche. Gli interventi proposti permettono di migliorare l’attrattiva fiscale del Ticino laddove oggi la legislazione tributaria cantonale risulta essere particolarmente penalizzante

l’introduzione d’incentivi fiscali finalizzati a promuovere gli investimenti nelle società startup innovative e a favorire nuove opportunità professionali per i giovani. Le misure fiscali s’inseriscono nella nuova strategia cantonale a favore delle start-up e contribuiscono a rendere il Ticino un territorio particolarmente attrattivo per la nascita e la crescita di startup innovative.

Le modifiche alla legislazione fiscale interverranno a partire dal 1. gennaio 2018 in modo scaglionato nel tempo, con un impatto finanziario sostenibile per il Cantone. In un’ottica complementare è previsto un insieme di misure di politica sociale, in particolare di sostegno alle famiglie e a favore dei genitori, volta a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione, anche nell’interesse dell’economia.

I provvedimenti di politica familiare permetteranno un importante miglioramento del sostegno alle famiglie residenti in Ticino, anche del ceto medio. Gli ambiti d’intervento sociale riguardano in particolare:

l’introduzione di un assegno parentale;

misure di sostegno alle strutture, alle famiglie che vi fanno capo e ai famigliari curanti;

misure di promozione della conciliabilità famiglia e lavoro nelle aziende.

Contestualmente alle modifiche connesse al “Progetto fiscale 17”, è previsto in futuro un ulteriore pacchetto di misure di natura fiscale e di politica sociale e familiare. Ciò permetterà al Canton Ticino di mostrarsi più competitivo dal punto di vista fiscale e più solidale dal punto di vista sociale. "Con l’insieme delle citate misure si ritiene di aver compiuto un primo e concreto passo verso un rinnovamento del quadro normativo fiscale e nel sostegno delle famiglie residenti in Ticino. In quest’ottica, quanto proposto rappresenta un patto sociale in cui sono coinvolti Stato, cittadini ed economia", ha commentato il Consiglio di Stato.

(Red)