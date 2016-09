Presto un nuovo metodo per misurare l'alcolemia

A partire dal 1° ottobre 2016, nell’ambito dei controlli stradali la polizia ricorrerà ad un nuovo metodo di misurazione dello stato di ebbrezza.

Si tratta dell’accertamento etilometrico con valore probatorio, il quale non rileverà più la quantità di alcol nel sangue, bensì la sua concentrazione nell’aria espirata. Pertanto non si parlerà più di alcolemia espressa in per mille, bensì di milligrammi di alcol per litro di aria espirata: l’attuale tasso alcolico dello 0,5 per mille corrisponderà a 0,25 milligrammi al litro, mentre lo 0,8 per mille a 0,4 milligrammi al litro.

A cambiare saranno però unicamente le unità di misura e i valori, le regole e le norme rimarranno invariate. La nuova disposizione rientra in una serie di misure varate dal Parlamento nel giugno del 2012, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade e tra le quali figura l’istituzione del programma “Via Sicura”.

In questo senso, la Polizia cantonale applica quanto statuito dal Consiglio federale sul piano della prevenzione stradale, nel caso specifico l’introduzione degli etilometri probatori al posto di quelli denominati “precursori”. Il nuovo apparecchio consente di misurare appunto con valore probatorio la quantità di alcol nell’aria espirata con risultato pressoché infallibile, risultato ottenuto grazie a due misurazioni indipendenti a distanza di pochi secondi l’una dall’altra sullo stesso campione d’aria.

Soltanto se entrambi i valori coincidono viene utilizzato un risultato valido, escludendo così qualsiasi possibilità di errore. L’accertamento etilometrico probatorio comprende inoltre ulteriori vantaggi, tra i quali una maggiore rapidità e un risparmio sul piano dei costi, dal momento che il nuovo sistema permette di evitare il prelievo del sangue. In Ticino, nel corso del 2015 i conducenti sottoposti al test dell’alcol sono stati 3'565, di cui 1’085 a seguito di incidenti.

In questo stesso contesto, la percentuale rilevata degli stati di inattitudine alla guida è stata attestata al 16,8%. Il nuovo metodo coadiuva la polizia nella sua attività di controllo contribuendo indirettamente alla prevenzione del fenomeno.

