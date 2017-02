Presunti jihadisti, fioccano le polemiche

La società Argo 1 con sede a Cadenazzo che si occupava della sicurezza al centro per richiedenti l’asilo di Camorino, trascina nella polemica legata alla vicenda dei due presunti reclutatori di jihadisti fermati mercoledì anche il DSS di Paolo Beltraminelli che aveva assegnato il mandato proprio alla Argo 1. Se da parte sua Beltraminelli chiarisce come non è arrivata alcuna segnalazione problematica sulla ditta, precisando pure che la stessa aveva ricevuto attestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto da parte dei comuni interessati, non si sono fatti attendere i risvolti politici.

Sono ben tre le interrogazioni politiche giunte nella giornata di oggi da parte di altrettanti partiti. Il liberale radicale Giorgio Galusero sostiene che i fatti avvenuti «riportano all’attenzione la necessità, per compiti delicati, di scegliere attentamente i prestatori di servizio privati che possano svolgerli con i necessari requisiti», chiedendo all’Esecutivo per quali ragioni l’azienda sia stata scelta con la procedura dell’incarico diretto.

Da parte sua, Ivo Durisch (PS) chiede se il Governo è a conoscenza dei motivi per cui la ditta OtenyS SA ha cambiato il nome in Argo 1 SA, mentre il leghista Boris Bignasca, definendo «inquietante» quanto emerso finora della vicenda, sostiene anche che «sembra evidente che il Governo – e in particolare il DSS che è responsabile del dossier “asilanti” – abbia sottovalutato il problema del terrorismo islamista, tanto da affidare un mandato di sicurezza a persone ora indagate proprio per reati legati al terrorismo».

Il ragazzo reclutato

Emergono intanto nuove informazioni sulla vicenda, in particolare sull’identità dello jihadista reclutato. Come riferisce la RSI, si tratterebbe di un giovane - classe 1991 - svizzero, di origine tunisina, anche lui nato e cresciuto nel Luganese. Aveva iniziato a frequentare la moschea di Viganello e anche lui lavorava per l’agenzia di sicurezza Argo 1.

Di lui si sono perse le tracce nel marzo del 2015 e sarebbe partito per combattere a fianco dell’ISIS, in Siria. Si tratta del primo ticinese foreign fighter arruolato dallo Stato Islamico. Sarebbe morto a Mosul la primavera scorsa.

(Red)