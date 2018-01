PREVENA 17, fermi e arresti "natalizi"

L'operazione PREVENA 17, effettuata in collaborazione tra la Polizia cantonale, le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e le Guardie di confine, si è conclusa il 24 dicembre 2017. Sull'arco di 20 giorni una media di 28 agenti al giorno hanno prestato servizio nei punti prestabiliti per garantire una presenza accresciuta di pattuglie nel periodo natalizio in ambiti di grande affluenza, quali negozi e centri commerciali con l'obiettivo di evitare borseggi e taccheggi, e sul territorio cantonale con posti di controllo per evitare furti con scasso.

Le cifre riguardanti l'Operazione PREVENA 17 hanno visto la presenza sull'arco dei venti giorni di 535 agenti con 344 posti di controllo effettuati. Sono state controllate 1'247 persone e 777 veicoli. I fermi per inchiesta sono stati 12 e 3 le persone arrestate.

L'operazione PREVENA è strutturata sul concetto di tre livelli di sicurezza:

livello sicurezza cittadino : con lo scopo di garantire il sostegno alle necessità del cittadino durante la fascia attiva della giornata;

: con lo scopo di garantire il sostegno alle necessità del cittadino durante la fascia attiva della giornata; livello di sicurezza del territorio : alfine di prevenire i reati ed agire dinamicamente sul terreno con l'impiego mobile delle forze;

: alfine di prevenire i reati ed agire dinamicamente sul terreno con l'impiego mobile delle forze; livello sicurezza dei fenomeni: eventi che con serialità vanno oltre l'attività ordinaria.

"Grazie all'attività di prevenzione/informazione della polizia e grazie all'arresto di diversi autori o gruppi di autori di reato, la statistica sull'arco annuale vede una diminuzione generale dei furti in Ticino".

(Red)