Preventivo: "No a una manovra di rientro bis"

Il Partito socialista fa sapere, tramite un comunicato stampa, che si oppone a ulteriori tagli per 20 milioni di franchi, così come accordato stamani in Commissione della gestione da PPD, Lega e PLR, durante le discussioni sul Preventivo cantonale 2017. "Questa - si legge nel testo - non è altro che una manovra di rientro bis, che non è stata discussa né accordata con la manovra finanziaria: causerà dei tagli supplementari alle prestazioni e ai servizi dello Stato, a danno della popolazione e dell’economia locale".

Il PS rigetta questa politica, promossa dalla maggioranza, il cui solo progetto - viene sottolineato nella nota stampa - consiste nel ridurre le risorse dello Stato e le cui conseguenze sono i continui tagli ai servizi dello Stato e la riduzione di prestazioni sociali indispensabili affinché una parte sempre più importante della popolazione possa vivere dignitosamente". Si ottiene così, secondo il partito di Righini, a "una spirale negativa che bisogna fermare a tutti i costi". Da un lato, stando al partito, propone dei continui sgravi fiscali ai grandi redditi e alle grandi aziende facendo diminuire le entrate dello Stato, mentre dall’altro taglia le prestazioni, riduce i servizi e la politica sociale. "In questo modo - si legge nel comunicato - invece di ridurre le differenze sociali e garantire le pari opportunità per tutti i cittadini, la maggioranza accentua l’impoverimento del Cantone, peggiorando le differenze tra i ceti più abbienti e le fasce più deboli della popolazione in cui anche il ceto medio sta precipitando a causa dell’erosione dei salari e dei costi esorbitanti di affitti e premi casse malati".

Secondo il PS è inoltre "sconcertante che PPD, Lega e PLR promuovano dei tagli supplementari proprio quando la BNS ha annunciato che grazie ai profitti del 2016 verserà al Ticino 14 milioni di franchi supplementari rispetto ai 28 preventivati".

Il solo modo per fermare questo circolo vizioso, stando ai socialisti, "è un deciso NO della popolazione, continuamente chiamata a subire e a pagare le scelte non sostenibili dei Partiti di maggioranza". Il PS invita perciò la popolazione a votare 4 volte NO il prossimo 12 febbraio, "dicendo “STOP AI TAGLI!” e rifiutando

l’imbroglio della Riforma III dell’imposizione delle imprese".

(Red)