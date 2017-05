Previsto un grande traffico a Pentecoste

Dopo Pasqua e l’Ascensione, la Pentecoste è un altro periodo propizio per gli spostamenti verso il sud. Durante questo fine settimana prolungato, il transito attraverso la galleria del San Gottardo sarà nuovamente problematico. A rendere attenti su questo aspetto è ViaSuisse, che oggi fornisce le sue previsioni per il fine settimana che sta per arrivare

Prime code al Gottardo già venerdì mattina

Dal Nord delle Alpi, il tragitto più breve per recarsi in Ticino o in Italia rimane sempre la galleria del San Gottardo. Viasuisse prevede colonne in prossimità del portale nord della galleria a Göschenen a partire da venerdì mattina verso le 9.00. Tra le 17.00 et le 22.00, le code potrebbero arrivare a toccare i 7 km per poi riassorbirsi verso le 3.00 di notte.

Lunghe attese il sabato

Gli automobilisti che si metteranno in viaggio sabato, dovranno armasi di molta pazienza anche perché i primi rallentamenti nei pressi della galleria del San Gottardo sono attesi già dalle 5.00 di mattina. Le colonne potrebbero arrivare a 15 km tra le 7.00 e le 13.00. Questo significa tempi d’attesa di circa 2 ore prima di entrare in galleria. A partire poi dalle 18.00, la galleria del San Gottardo dovrebbe essere percorribile senza particolari disagi.

Scegliere un percorso alternativo

Peri viaggiatori provenienti dall’agglomerato zurighese, dalla Svizzera orientale o dalla regione di Basilea, si consiglia di passare dalla A13 del San Bernardino. Questo percorso alternativo è consigliato quando le attese al Gottardo superano l’ora. Tuttavia, anche su questa autostrada non saranno da escludere rallentamenti; tra il raccordo di Sarganserland e la galleria del San Bernardino potrebbero addirittura formarsi delle code. Partendo dall’Altipiano, gli automobilisti possono utilizzare il servizio dei treni navetta del Lötschber e poi quello del Sempione e infine la strada del passo. Infine, dalla Svizzera romanda, si può optare per la galleria Gran San Bernardo anche se, contrariamente al Gottardo, questa è a pagamento.

In alternativa si possono attraversare alcuni passi che sono nuovamente aperti. Anche se la strada del passo del San Gottardo è stata riaperta, alcuni lavori potrebbero provocare delle code: nella zona del cantiere si circola infatti a senso unico alternato. Anche i passi del San Bernardino e del Gran San Bernardo sono nuovamente transitabili. Prima di mettersi in viaggio, è comunque sempre consigliabile informarsi sulla situazione del traffico.

Rientri previsti già per il lunedì di Pentecoste

I primi rientri sono previsti già il lunedì di Pentecoste. Il picco di traffico in prossimità della galleria del San Gottardo è atteso tra le 13.00 e le 20.00 e le code davanti al portale sud di Airolo potrebbero facilmente toccare i 7 km. A partire poi dalla mezzanotte, il traffico in galleria dovrebbe riprendere a scorrere normalmente. Martedì si prevede traffico meno intenso sull’asse nord-sud, anche se delle code potrebbero formarsi a partire da mezzogiorno. Code che potrebbero raggiungere i 5 km e durare fin verso le 17.00. Durante il resto della settimana, potrebbero formarsi code quotidianamente tra mezzogiorno e le 20.00.

Come evitare le code?

Per le partenze, ViaSuisse consiglia di mettersi in viaggio venerdì mattina, dato che fino alle 11.00 le code davanti al portale nord della galleria del San Gottardo non dovrebbe superare i 3 km. Un buon consiglio è anche quello di viaggiare durante la notte tra venerdì e sabato o di partire all’alba di sabato. Fino alle 5.00 di mattina non si prevedono più di 4 km di coda a Göschenen. Per i rientri, sono assolutamente da evitare il lunedì o il martedì pomeriggio. Lunedì sera o nella notte tra lunedì e martedì sono invece considerati gli orari migliori per attraversare le Alpi in direzione nord.

Ma è anche possibile rinunciare completamente all’automobile. Durante il periodo della Pentecoste, le FFS mettono infatti a disposizione numerosi treni supplementari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ffs.ch.

Viaggiare informati

Durante il viaggio, si consiglia di dare sempre un’occhiata alla situazione attuale del traffico in modo da poter scegliere rapidamente un percorso alternativo se la situazione lo richiede. Viasuisse raccomanda l’applicazione gratuita del TCS – le informazioni sono fornite dalla centrale di Viasuisse a Bienne.

(Red)