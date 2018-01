"Prima i nostri", c'è la firma sui rapporti

"Prima i nostri" si appresta a sbarcare in Gran Consiglio. O almeno la parte più spinosa e dibattuta dell’intero dossier, quella riguardante la Legge di applicazione. Sono infatti stati firmati proprio oggi i due rapporti dalla Commissione della legislazione.

Da un lato la maggioranza - composta da PPD, PLR, PS e Verdi – ha sottoscritto il rapporto redatto a sei mani da Giorgio Galusero (PLR), Sabrina Gendotti (PPD) e Carlo Lepori (PS). Di Lara Filippini (UDC) è invece il testo di minoranza, appoggiato da Lega, UDC e da Andrea Giudici (PLR).

In luglio era toccato al Consiglio di Stato esprimersi su 10 iniziative parlamentari e 4 mozioni, frutto dei lavori della Commissione speciale nominata dal Gran Consiglio per l’applicazione dell’iniziativa. Se da un lato l’Esecutivo salutava positivamente tutte le iniziative che riguardano la preferenza indigena nel pubblico e parapubblico, invitava il Parlamento a respingere la proposta che prevede una serie di condizioni per il rilascio e il rinnovo di permessi per stranieri. Una posizione ribadita oggi dalla maggioranza dei commissari della Legislazione.

(MS)