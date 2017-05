Prima i nostri, "diverse misure inapplicabili"

di Andrea Bertagni

Incompatibili con il diritto superiore e quindi inapplicabili. È netto quanto perentorio il parere giuridico dell’esperto di diritto europeo ed ex membro della delegazione svizzera che ha negoziato l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), Michele Rossi, sulla quasi totalità delle misure ideate dalla Commissione speciale “Prima i nostri” (incaricata di trovare il modo di applicare l’iniziativa cantonale dell’UDC approvata dal popolo lo scorso 25 settembre 2016) che proprio ieri sono state rinviate a settembre dal Gran Consiglio.

Il motivo? «In almeno un caso, quando si propone di regolamentare cioè i settori degli stranieri e del lavoro – spiega Rossi – lo si fa senza calcolare che il Cantone non ha competenza a legiferare in questi settori, che sono di competenza invece di Berna». Ma non è tutto. «Anche quando si propone di modificare le leggi cantonali – prosegue il nostro interlocutore – lo si fa in modo incompatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone». Insomma, tanto lavoro… per nulla, verrebbe da dire. Soprattutto se si andrà a votare contro l’Accordo sulla libera circolazione, così come hanno comunicato di voler fare l’UDC nazionale e l’ASNI.