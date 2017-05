Primi della classe con pro e contro

di Andrea Bertagni

Negli ultimi 15 anni, dal 2000 al 2015, il Prodotto interno lordo (PIL) ticinese è cresciuto del 30,4%, posizionandosi con i suoi 28 miliardi di franchi al quarto posto tra le regioni più prospere d’Europa. A dirlo, non senza sorprendere, è stato qualche settimana fa l’Istituto di ricerche congiunturali CREA di Losanna e sei banche cantonali romande, collocando il Ticino alle spalle della Città di Londra, del Lussemburgo e della regione di Zurigo.

Particolare non da poco, sempre secondo questa ricerca, l’incremento del PIL ticinese è stato più alto della media svizzera, ferma al 29,5%, così come il PIL per abitante, attestato a 82mila franchi, è cresciuto del 27,2% rispetto a una media del 22,1%. Numeri e cifre che vogliono dire solo una cosa: l’economia ticinese va più che bene. Di più. Va alla grandissima. Ma è proprio così? I dati misurati dall’Istituto CREA riflettono davvero la situazione di tutti i giorni? Sono davvero lo specchio dello stato di salute dell’economia ticinese? Per saperne di più abbiamo interpellato un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei dipendenti.

Secondo Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio, "la nostra economia non è più a rimorchio: è un vantaggio", mentre per Renato Ricciardi, segretario del sindacato OCST, "il PIL è cresciuto, ma non tutti purtroppo ne hanno beneficiato".