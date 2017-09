Processo a Bosia Mirra, la sentenza giovedì

La procuratrice pubblica Margherita Lanzillo ha chiesto che venga confermato il decreto d’accusa, che prevede una pena pecuniaria sospesa di 80 aliquote per 8.800 franchi complessivi a carico di Lisa Bosia Mirra, la deputata socialista in Gran Consiglio a processo ieri in pretura penale a Bellinzona. Bosia Mirra, ricordiamo, è accusata di aver aiutato 24 migranti ad attraversare illegalmente il confine con la Svizzera.

Da parte sua la difesa ha invece insistito sulle motivazioni etiche e umanitarie di Bosia Mirra, cercando quindi di ottenere il proscioglimento, o in alternativa almeno un’importante riduzione della pena, chiedendo una multa simbolica di un franco. «Le frontiere interne dello spazio di Schengen sono aperte, è stato evidenziato, il reato di entrata illegale si configurerebbe soltanto per quelle esterne».

L’imputata in aula aveva detto che non poteva non fare niente di fronte alla sofferenza degli accampati in stazione a Como la scorsa estate, pur cosciente dei rischi e dell’illegalità del suo agire. «Azioni premeditate, contrarie al diritto», ha sostenuto invece il Ministero pubblico. La sentenza sarà comunicata solo giovedì prossimo.

(Red)