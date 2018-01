Programmi occupazionali: numeri positivi

Redazione cantonale

Può dirsi soddisfatto il Governo ticinese dei programmi d’occupazione temporanea. A metterlo nero su bianco, in risposta a una interrogazione di Tiziano Galeazzi (LaDestra), è lo stesso Esecutivo, che ne approfitta per mettere i puntini sulle “i”. In primo luogo il Consiglio di Stato ricorda gli obiettivi generali dei programmi di occupazione temporanea (POT), che si collocano all’interno dei provvedimenti pensati per il mercato del lavoro. Ebbene, il loro scopo è soprattutto volto a migliorare «l’idoneità al collocamento degli assicurati», «promuovere le qualifiche professionali in relazione ai bisogni del mercato del lavoro» e «diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata». Favorendo l’acquisizione di esperienze lavorative, i POT possono essere organizzati solo da enti senza scopo di lucro. Nello specifico, spiega il Governo, è l’Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro a stipulare le convenzioni «sulla base di precisi risultati attesi e dei relativi preventivi e consuntivi dei costi». E «il rispetto di quanto convenuto nelle convenzioni viene regolarmente verificato con controlli periodici e valutazioni dei risultati raggiunti, come pure con la verifica dei costi effettivi necessari alla realizzazione del programma». Nel caso poi le attività svolte generino dei ricavi, questi vanno sottratti ai costi dei programmi. «Non sono possibili né guadagni, né accantonamenti», evidenzia il Governo. Osservando le cifre, negli ultimi 5 anni sono stati oltre 2.500 i partecipanti ai programmi offerti da Caritas Ticino, oltre 2mila da GastroTicino, 1.364 da SOS, quasi 1.200 dall’associazione Gruppo di solidarietà di OCST e pochi meno dalla Fondazione Prospettive, solo per citare alcune realtà. Il tutto, con tassi di collocamento giudicati «positivi» dal Consiglio di Stato.

