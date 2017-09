Prostituzione, è l’ora delle proposte fiscali

Torna a tener banco in Commissione della legislazione l’annoso dossier riguardante la revisione della Legge sull’esercizio della prostituzione. Nella seduta di ieri, è stata però affrontata una questione laterale, ossia le proposte fiscali che sarebbero in dirittura d’arrivo dal Dipartimento delle finanze per tappare una falla del sistema. In effetti, come spiega Giorgio Galusero (PLR), relatore insieme alla leghista Amanda Rückert del rapporto, «Oggi la persona che si prostituisce riceve dalla Polizia una polizza da 500 franchi, ma l’incasso è meno del 10%. Particolarmente problematico è poi reperire le prostitute che restano solo poco tempo sul nostro territorio, per poi spostarsi».

Ed ecco la novità: nonostante da anni la speciale sottocommissione che si sta occupando del tema chiede di sistemare la questione legata all’imposizione della professione, sembra che ora i tempi siano maturi e l’Ufficio delle contribuzioni sia giunto a una soluzione. «Non conosciamo al momento i contenuti di questa proposta, se giungeranno in tempi rapidi – entro due o tre settimane – e saranno considerati adeguati li inseriremo nel rapporto», evidenzia Galusero.

Congelata la proposta Fonio

Aggiornamento del dossier sulla prostituzione a parte, la Legislazione ieri ha incontrato anche i direttori del DI e del DFE Gobbi e Vitta. A inizio mese, infatti, il Governo aveva inviato una lettera ai deputati, chiedendo di sospendere l’esame dell’iniziativa di Giorgio Fonio “Controllo sistematico dei nuovi permessi”. Ma, siccome i due rapporti erano pronti per la firma, i commissari hanno chiesto un incontro urgente con il Consiglio di Stato per sbrogliare la matassa. I due consiglieri, spiega il presidente della Commissione Gianrico Corti (PS), «sostengono che nel concretizzare l’iniziativa dei Verdi “Salviamo il lavoro in Ticino” sono previste anche altre misure per arginare i problemi legati al mercato del lavoro. Quindi sarebbe meglio se si riuscisse ad arrivare a una modalità uniforme per i controlli, non solo per quanto chiede l’iniziativa Fonio. Dopo un dibattito abbiamo votato, e di misura ha vinto la proposta di dare tre mesi di tempo al Governo a condizione che ci vengano date precise indicazioni sulla direzione in cui si vuole andare». Un congelamento che non è affatto andato giù al PPD, che in una nota parla di scelta «incomprensibile». «I continui proclami a difesa del mercato del lavoro ticinese – scrive ancora il PPD - vengono sistematicamente disattesi ogni qual volta la politica può con i fatti dimostrare sensibilità e senso pratico nell’adottare soluzioni chiare ma soprattutto efficaci».

(MS)