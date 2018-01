Prova generale delle sirene

Mercoledì 7 febbraio verranno verificati in Ticino, come in tutta la Svizzera, il funzionamento e l'efficacia dei dispositivi per l'allarme alla popolazione.

Ogni primo mercoledì di febbraio viene effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale sonora delle sirene, che quest'anno si svolgerà il 7 febbraio dalle 13.30 alle 14. Nel test saranno coinvolte tutte le sirene della Protezione civile installate sul territorio cantonale, che diffonderanno l’Allarme generale e l’Allarme acqua.

La prova genera ha lo scopo di non solo di verificare il funzionamento e l’efficacia dei dispositivi e delle installazioni tecniche utilizzate per l’allarme alla popolazione presenti sul territorio cantonale, ma anche di permettere agli operatori addetti all’attivazione dei sistemi di allarme di acquisire gli automatismi necessari. È inoltre importante aggiornare l’informazione presso la popolazione in merito l’allarme ed al comportamento da adottare in caso di effettivo impiego.

Nel Sopraceneri verrà effettuata dalle 14.15 alle 16 anche la prova delle Sirena Allarme acqua.

Trattandosi di prove di funzionamento del sistema, come di consueto non occorrerà intraprendere misure reali: il test serve a controllare lo stato delle installazioni, esercitare il personale e informare la popolazione sui comportamenti corretti. Il Dipartimento si scusa per eventuali disagi e conta sulla comprensione di tutta la popolazione. Cliccando qui è possibile scaricare il documento con tutte le informazioni su come comportarsi in caso di reale allarme.

(Red)