Qualità delle cure, quasi 13mila firme

Consegnate in Cancelleria le sottoscrizioni raccolte dall'iniziativa che chiede che tutti gli ospedali che ricevono finanziamenti pubblici debbano rispondere agli stessi criteri di qualità.

Questa mattina, alle ore 11, sono state consegnate alla Cancelleria dello Stato le quasi 13’000 firme raccolte dall'iniziativa "Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere".

Il testo, portato avanti da un ampio comitato di firmatari composto principalmente di medici, infermiere ed esperti in sanità, chiede che tutti gli ospedali - pubblici e privati - che ricevono finanziamenti pubblici debbano rispondere agli stessi criteri di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle cure e garantire delle eque condizioni di lavoro per il personale e la trasparenza economica.

I promotori ricordano, in questo contesto, che il Cantone per l'anno 2015 ha speso 184 milioni quale contributo all'EOC e 125 milioni per gli istituti ospedalieri privati.

(Red)