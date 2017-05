Quando il Master passa in ReTe

di Silvia Guggiari

Si sta ormai concludendo il secondo ciclo del Master online in scienza, filosofia e teologia delle religioni, pensato e proposto dall’Istituto ReTe della Facoltà di Teologia per tutti gli studenti e gli interessati alle materie che per qualsiasi motivo non hanno la possibilità di frequentare le lezioni frontali.

Si tratta - ci racconta il professor Adriano Fabris, direttore dell’Istituto ReTe - della «prosecuzione di un master in presenza attivo alla Facoltà di Teologia di Lugano da circa 10 anni, che ha formato molti studenti alla conoscenza delle religioni e al dialogo interreligioso. La formula online, che segue un percorso diverso da quello in presenza, consente di iscriversi al Master anche a persone che non possono venire a Lugano o che, ad esempio per motivi di lavoro, non possono frequentare l’università».

Un percorso di studi, quello proposto dall’Istituto ReTe, che si sviluppa nel corso di due anni e che si articola in diciotto moduli online suddivisi in quattro semestri, e in due settimane di presenza alla Facoltà di Teologia di Lugano, una per ogni anno accademico. I moduli prevedono la visione di un video per corso (in cui i professori sintetizzano le lezioni tenute in Facoltà), la lettura di materiale di studio presente sulla piattaforma online, la lettura di testi indicati in bibliografia, il superamento di un test di autovalutazione. Gli insegnamenti sono tenuti da docenti qualificati, provenienti dalla Svizzera e da altri Paesi europei.

Iscrizioni e borse di studio

● Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2017/2018. Per informazioni e contatti su modalità, calendario e borse di studio telefonare al numero

058/666.45.55 (segreteria), oppure scrivere a rete[at]teologialugano[dot]ch

● Per l’anno accademico 2017/2018 sono a disposizione degli studenti che ne abbiano necessità e soddisfino i requisiti alcune borse di studio pari al valore

di una tassa semestrale. Per informazioni sulle modalità di richiesta e sui requisiti per l’ottenimento scrivere a rete[at]teologialugano[dot]ch