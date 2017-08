Quando Svampa era di casa in Ticino

di Francesca Monti

Non è possibile ripensare a Nanni Svampa, scomparso sabato a 79 anni, senza ricordare, accanto alle canzoni, le parole e le immagini. Perché il cantautore non è stato solo un portavoce della cultura milanese, amatissimo nel nostro Cantone. È stato anche una presenza costante della nostra radiotelevisione. A partire dagli speciali televisivi sul repertorio del suo gruppo, i Gufi, fino ai serial sulla canzone popolare lombarda, o sul repertorio di Georges Brassens. Senza contare il suo ruolo nello sceneggiato RAI Il calzolaio di Vigevano, negli anni ’70; o, ancora, sempre per il piccolo schermo, le esibizioni negli anni ’80 in Verdi (Rai Due, 1982), Woyzeck (regia di Pressburger, Rai Due, 1982), e Quando ancora non c’erano i Beatles (Rai Uno, 1988).

In radio è stato autore e conduttore per la TSI di Musicalmente (1978), nonché ospite fisso musicale nella serie I segreti dei cognomi (1996). Ne parliamo con un testimone d’eccezione, Giorgio Fieschi, che ha conosciuto da vicino l’artista lombardo.

Che ricordo ha di Svampa?

Ho scoperto dapprima i Gufi: ero alle elementari, e come insegnante avevo il maestro Renato Agostinetti, ideatore e “locomotiva” del Cabaret della Svizzera italiana. Un cabaret che ha avuto un enorme successo, girando il Ticino in lungo e in largo e ispirandosi proprio ai Gufi, a partire dall’abbigliamento, con le stesse magliette nere, le bombette… Da lì, grazie al maestro, ho iniziato ad apprezzare il cabaret lombardo: oltre a Svampa, che era molto folk, Walter Valdi e il primo Jannacci. Pur con personalità diverse, rappresentavano un mondo affascinante, parallelo a quello del rock, di cui ero più esperto. Un altro merito di Svampa è avermi fatto scoprire gli chansonnier come Brassens. Devo ammettere che, quasi quasi, mi piacciono di più le versioni italiane di Svampa che quelle originali in francese! Oggi apprezzo il rock dialettale, ma se dovessi mettere sulla bilancia Svampa e Davide Van De Sfroos, salverei il primo. Tanto per far capire quanto ami questo personaggio, pur non essendo molto legato al suo genere.